|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Керченском проливе в результате пожара на танкерах погибли два моряка
21.1.2019 21:07
Фото: livejournal.com
В акватории Керченского пролива загорелись два судна, передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
Согласно имеющимся на этот час сведениям, в результате инцидента погибли два человека. Информации о пострадавших пока нет.
Пожар в Керченском проливе произошел на суднах "Канди" и "Маэстро", оба шли под флагом Танзании. На борту кораблей находились семнадцать и четырнадцать членов экипажа соответственно — граждане Индии и Турции. Танкеры находились за пределами территориальных вод России. Суда были якорной стоянке в нейтральных водах. Свыше тридцати моряков успели эвакуироваться самостоятельно вскоре после начала пожара.
Руководитель ГУП "Крымские морские порты" Алексей Волков, прокомментировав инцидент, заявил о том, что он не оказал влияния на на судоходство в Керченском проливе.
Обстоятельства происшествия выясняются. пока сведений о том, что могло стать причиной пожара, из официальных источников не поступало.
По информации ряда СМИ, пожар начался, когда шла перевалка топлива. Как отмечают члены экипажа кораблей, проходивших в тот момент мимо, на одном из загоревшихся судов произошел хлопок со вспышкой. Вскоре огонь, стремительно распространяясь, перекинулся на второй танкер.
Отмечается, что ЧП случилось на расстоянии около пятнадцати морских миль от побережья.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|