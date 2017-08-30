Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Аксенов: в результате пожара на танкерах в Черном море погибли 14 моряков

17:04

Фото: joinfo.ua



До четырнадцати увеличилось количество моряков, погибших в результате пожара на танкерах в Черном море. Информация поступила от главы Крыма Сергея Аксенова, который ссылается на сведения регионального МЧС.



Напомним, ранее сообщалось о гибели двух человек.



Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, согласно имеющимся у МЧС республики сведениям, в результате ЧП погибли не менее четырнадцати моряков. Члены экипажей танкеров, успевшие эвакуироваться, до медицинских учреждений пока не добрались. Аксенов пояснил, что моряки находятся на спасательных судах. По словам Аксенова, учитывая температуру воды в месте ЧП, шансы спасти кого-то уже минимальны. Руководитель региона при этом не говорил на тему возможных причин пожара, отмечает агентство "Интерфакс".



Вместе с тем, по данным Росморречфлота, к настоящему времени найдены тела десяти человек. В ведомстве также отметили, что сигналы о бедствии на борту не подавал ни один из капитанов. Предположительно, после возгорания и распространения огня члены экипажа просто начали выпрыгивать за борт.



Напомним, накануне произошел пожар на двух танкерах - "Канди" и "Маэстро". Судна под флагом Танзании в тот момент стояли на якорях в нейтральных водах, на расстоянии около пятнадцати морских миль от мыса Такиль в Крыму.



Установлено, что танкеры перевозили сжиженный газ, которым заправились в кубанском Темрюке. На борту двух кораблей находились индийские и турецкие граждане - в общей сложности тридцать два человека. Спасены, согласно официальным данным, лишь двенадцать. Десять погибли, столько же пока числятся без вести пропавшими.



Предположительно, возгорание могло начаться в ходе нелегальной перевалки газа. Анонимные источники в правоохранительных структурах пояснили, что оба танкера работали с топливом по так называемым "серым схемам".



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 165

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 21:06 Умер третий летчик разбившегося под Мурманском Ту-22М3

Умер третий летчик разбившегося под Мурманском Ту-22М3 17:14 Пассажир, захвативший самолет Сургут-Москва, задержан в ходе штурма

Пассажир, захвативший самолет Сургут-Москва, задержан в ходе штурма 09:24 Знаменитая альпинистка в бикини погила от холода после падения в пропасть

Знаменитая альпинистка в бикини погила от холода после падения в пропасть 08:37 В Афганистане 126 военных убиты во время атаки талибов

В Афганистане 126 военных убиты во время атаки талибов 06:52 В Якутии остается тяжелым состояние девочки, ушедшей из детсада в сорокаградусный мороз