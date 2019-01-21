|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных близнецов
21.1.2019 19:31
Фото: fresher.ru
Власти Китая официально подтвердили факт появления на свет генетически отредактированных детей, а также сведения о беременной женщине, вынашивающей аналогичного ребенка.
Напомним, минувшей осенью ученый Цзянькуй Хэ объявил о том, что смог впервые в истории провести такого рода эксперимента.
Представители официального Пекина подтвердили информацию о том, что в Китае впервые в истории родились генномодифицированные дети. В ходе начатого расследования выяснилось, что на свет появились близняшки Лулу и Нана. Кроме того, участница эксперимента в настоящее время беременна.
Установлено, что ученый принимал решение о проведении исследований сам, предварительно никого не извещая. Хэ тем самым грубо нарушил этические нормы и законы Китая. В промежуточном отчете о проведенной проверке также указано, что ученый подделал результаты этической экспертизы исследования.
Напомним, в ноябре прошлого года власти Китая объявили о начале проверки по факту заявления Хэ Цзянькуя. Ученый утверждал, что смог провести эксперимент, в результате которого на свет появились первые дети с искусственно измененными генами - близняшки, якобы невосприимчивые к ВИЧ. Редактирование генов новорожденных осуществлялось методом CRISPR.
Несмотря на интервью, которые Цзянькуй Хэ ранее давал журналистам, каких-либо научных статей о проведенной работе автор исследования так и не опубликовал.
Расследование тем временем продолжается, его совместно проводят эксперты Национальной комиссии по здравоохранению, университет и клиника, где ранее трудился Хэ. Отмечается, что после случившегося коллеги ученого осудили его действия.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|