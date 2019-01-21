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Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных близнецов


21.1.2019 19:31
Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных близнецовФото: fresher.ru

Власти Китая официально подтвердили факт появления на свет генетически отредактированных детей, а также сведения о беременной женщине, вынашивающей аналогичного ребенка.

Напомним, минувшей осенью ученый Цзянькуй Хэ объявил о том, что смог впервые в истории провести такого рода эксперимента.

Представители официального Пекина подтвердили информацию о том, что в Китае впервые в истории родились генномодифицированные дети. В ходе начатого расследования выяснилось, что на свет появились близняшки Лулу и Нана. Кроме того, участница эксперимента в настоящее время беременна.

Установлено, что ученый принимал решение о проведении исследований сам, предварительно никого не извещая. Хэ тем самым грубо нарушил этические нормы и законы Китая. В промежуточном отчете о проведенной проверке также указано, что ученый подделал результаты этической экспертизы исследования.

Напомним, в ноябре прошлого года власти Китая объявили о начале проверки по факту заявления Хэ Цзянькуя. Ученый утверждал, что смог провести эксперимент, в результате которого на свет появились первые дети с искусственно измененными генами - близняшки, якобы невосприимчивые к ВИЧ. Редактирование генов новорожденных осуществлялось методом CRISPR.

Несмотря на интервью, которые Цзянькуй Хэ ранее давал журналистам, каких-либо научных статей о проведенной работе автор исследования так и не опубликовал.

Расследование тем временем продолжается, его совместно проводят эксперты Национальной комиссии по здравоохранению, университет и клиника, где ранее трудился Хэ. Отмечается, что после случившегося коллеги ученого осудили его действия.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 156

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