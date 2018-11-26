Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Китайский ученый сообщил о рождении первых детей с искусственно измененной ДНК

26.11.2018 20:21

Фото: imgsmail.ru



В Китае появились на свет дети с искусственно измененной ДНК.



Как рассказал ученый Хэ Цзянькуй, организмы двух девочек не восприимчивы к ВИЧ благодаря использованию метода редактирования генов CRISPR.



По данным ТАСС, китайский ученый Хэ Цзянькуй выступил с заявлением о том, что впервые в мире родились дети с искусственно измененными генами. ДНК новорожденных подверглись воздействию путем метода редактирования генов (CRISPR). Суть этой модификации заключается в том, чтобы организм не был восприимчив к вирусу ВИЧ.



Как пояснил Хэ Цзянькуй, мутация такого рода, возникшая естественно, встречалась среди людей. Однако вероятность ее возникновения крайне мала. Ученый рассказал, что двух девочек близнецов, недавно появившихся на свет, уже тщательно обследовали. Как оказалось, лишь у одного ребенка обе копии нужного гена были изменены. Вторая девочка имеет лишь одну модифицированную копию. Другими словами, она не приобрела иммунитета к этому смертельно опасному заболеванию.



Китайский исследователь подчеркнул, что решился на смелый эксперимент "не только для того, чтобы быть первым в этой области". По словам Цзянькуя, он намеревался "проложить путь таким исследованиям".



Автор: Злата Богатова

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