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В Китае начата проверка по факту модификации генов детей, невосприимчивых к ВИЧ
14:09
Фото: livejournal.com
Китайские власти объявили о начале расследование по факту заявления, которое ранее сделал ученый Хэ Цзянькуй. По его словам, в мире родились первые дети с искусственно измененными генами.
Предполагается, что результаты о вероятной генной модификации близнецов обнародуют в самое в ближайшее время.
Власти Китая объявили о начале расследования, связанного с распространившимся в прессе известием о генной модификации близняшек, якобы невосприимчивых к ВИЧ. Соответствующее заявление сделали в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.
Как заявили в ведомстве, проверка проводится, согласно действующему в стране законодательству. Первые результаты разбирательства появятся в скором времени, указано в сообщении на сайте комитета.
Ранее в прессе появились публикации о том, что китайские ученые успешно провели эксперимент по редактированию генов новорожденных, который осуществляется методом CRISPR. По словам Хэ Цзянькуя, на свет появились две девочки, одна из которых якобы никогда не сможет заразиться ВИЧ.
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