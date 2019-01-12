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В Ингушетии неизвестные открыли огонь по машине с полицейскими
00:03
Фото: rl0.ru
Сотрудников полиции, пострадавших при обстреле машины в Ингушетии, прооперировали, передает агентство "Интерфакс-Юг".
В настоящее время пациенты находятся в реанимационном отделении республиканской клинической больницы в Назрани.
Как рассказали представители медицинского учреждения, раненым потребовалось достаточно сложное хирургическое вмешательство, но полицейские перенесли экстренные операции нормально.
ЧП случилось на территории Сунженского района Ингушетии, примерно в 18 часов по местному времени. Неустановленные пока злоумышленники, находившиеся в автомобиле марки "Лада Гранта", открыли огонь по полицейской машине. В автомобиле в тот момент сидели четверо сотрудников правоохранительных органов и один гражданский.
В результате инцидента ранения получили и были сразу же госпитализированы двое полицейских и один гражданский.
Полицейские ведут розыск преступников, которые смогли скрыться с места ЧП. В правоохранительных органах региона уточнили, что покушение на силовиков было неподалеку от пограничного поста между Ингушетией и Чечней. Отмечается, что машину начальника ЦПЭ догнал автомобиль злоумышленников, открывших стрельбу из автомата.
Напомним, накануне на участке дороги Кизилюрт - Махачкала федеральной трассы "Кавказ" злоумышленники, находившиеся в машине ВАЗ-2107, попытались напасть на сотрудников ДПС. Силовики позже нашли указанный автомобиль неподалеку от населенного пункта Агачаул. В ответ на требование силовиков сложить оружие и сдаваться трое бандитов начали стрелять. Правоохранители нейтрализовали их ответным огнем. В ходе осмотра машины были обнаружены и изъяты пистолет, автоматы и боеприпасы.
Позднее стало известно, что ликвидированные в Дагестане бандиты оказывали пособничество террористам и занимались вербовкой молодежи в экстремистские организации.шетии ищут преступников, обстрелявших машину с полицейскими
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