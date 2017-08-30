ИнтерНовости - новости в стране и мире
Под Калининградом пьяный отец угрожал сыну-подростку ножом, требуя вернуть подаренные гаджеты
Под Калининградом пьяный отец угрожал сыну-подростку ножом, требуя вернуть подаренные гаджеты
Под Иркутском с рельсов сошли около 30 грузовых вагонов
Под Иркутском с рельсов сошли около 30 грузовых вагонов
В Армении зафиксирован первый случай смерти от свиного гриппа
В Армении зафиксирован первый случай смерти от свиного гриппа
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
НАК: уничтоженные в Дагестане боевики занимались вербовкой молодежиНАК: уничтоженные в Дагестане боевики занимались вербовкой молодежи
Российские ученые продолжают попытки восстановить связь с телескопом «Спектр-Р»Российские ученые продолжают попытки восстановить связь с телескопом «Спектр-Р»
В центре Парижа прогремел мощный взрывВ центре Парижа прогремел мощный взрыв
В Буркина-Фасо террористы атаковали деревню: погибли 12 человекВ Буркина-Фасо террористы атаковали деревню: погибли 12 человек
Под Иркутском с рельсов сошли около 30 грузовых вагоновПод Иркутском с рельсов сошли около 30 грузовых вагонов

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ruКонкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ru
Сила растений: как натуральная косметика помогает намСила растений: как натуральная косметика помогает нам
Конкурс "Книжная мудрость" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Книжная мудрость" с "Эксмо" на MyCharm.ru
Конкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ruКонкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ru
Уровень игры. ЭпилогУровень игры. Эпилог

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

НАК: уничтоженные в Дагестане боевики занимались вербовкой молодежи


15:33
НАК: уничтоженные в Дагестане боевики занимались вербовкой молодежиФото: rusdialog.ru

Установлена личность боевиков, нейтрализованных накануне неподалеку от селения Агачаул (Карабудахкентский район Дагестана).

Злоумышленники занимались вербовкой молодежи в "Исламское государство" (ИГ, деятельность группировки в РФ признана террористической и официально запрещена), передает ТАСС.


Со ссылкой на Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщается, что ликвидированные боевики намеревались организовать нападение на один из религиозных объектов, а также атаковать сотрудников силовых структур. Кроме того, они вербовали молодежь в ряды ИГ.

Отмечается, что уничтоженные экстремисты в прошлом оказывали пособничество террористам, которые действовали в Каспийске. Злоумышленников нейтрализовали в результате контртеррористических мероприятий, проводившихся в городе в 2017 году, рассказали в НАК.

Ранее сообщалось об инциденте, случившемся в минувшую пятницу на участке дороги Кизилюрт - Махачкала федеральной трассы "Кавказ", где примерно в 18 часов по московскому времени злоумышленники, находившиеся в машине ВАЗ-2107, попытались напасть на сотрудников ДПС.

Силовики позже нашли указанный автомобиль неподалеку от населенного пункта Агачаул. В ответ на требование силовиков сложить оружие и сдаваться трое бандитов начали стрелять. Правоохранители нейтрализовали их ответным огнем. В ходе осмотра машины были обнаружены и изъяты пистолет, автоматы и боеприпасы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 222

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Захарова опровергла домыслы об обмене УиланаЗахарова опровергла домыслы об обмене Уилана
Российский капитан сухогруза погиб у ДарданеллРоссийский капитан сухогруза погиб у Дарданелл
Арета Франклин незадолго до смерти была ограбленаАрета Франклин незадолго до смерти была ограблена
В Эквадоре жертвами пожара стали 16 пациентов реабилитационного центраВ Эквадоре жертвами пожара стали 16 пациентов реабилитационного центра
В Австрии и Германии девять человек стали жертвами мощных снегопадовВ Австрии и Германии девять человек стали жертвами мощных снегопадов

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 812


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru