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НАК: уничтоженные в Дагестане боевики занимались вербовкой молодежи
15:33
Фото: rusdialog.ru
Установлена личность боевиков, нейтрализованных накануне неподалеку от селения Агачаул (Карабудахкентский район Дагестана).
Злоумышленники занимались вербовкой молодежи в "Исламское государство" (ИГ, деятельность группировки в РФ признана террористической и официально запрещена), передает ТАСС.
Со ссылкой на Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщается, что ликвидированные боевики намеревались организовать нападение на один из религиозных объектов, а также атаковать сотрудников силовых структур. Кроме того, они вербовали молодежь в ряды ИГ.
Отмечается, что уничтоженные экстремисты в прошлом оказывали пособничество террористам, которые действовали в Каспийске. Злоумышленников нейтрализовали в результате контртеррористических мероприятий, проводившихся в городе в 2017 году, рассказали в НАК.
Ранее сообщалось об инциденте, случившемся в минувшую пятницу на участке дороги Кизилюрт - Махачкала федеральной трассы "Кавказ", где примерно в 18 часов по московскому времени злоумышленники, находившиеся в машине ВАЗ-2107, попытались напасть на сотрудников ДПС.
Силовики позже нашли указанный автомобиль неподалеку от населенного пункта Агачаул. В ответ на требование силовиков сложить оружие и сдаваться трое бандитов начали стрелять. Правоохранители нейтрализовали их ответным огнем. В ходе осмотра машины были обнаружены и изъяты пистолет, автоматы и боеприпасы.
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