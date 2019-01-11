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В Дагестане уничтожены боевики, пытавшиеся атаковать сотрудников ДПС


11.1.2019 22:41
В Дагестане уничтожены боевики, пытавшиеся атаковать сотрудников ДПСФото: livejournal.com

На территории Дагестана произошло боестолкновение, в ходе которого правоохранителями были нейтрализованы трое боевиков.

Как сообщает ТАСС, перед этим злоумышленники попытались атаковать сотрудников ДПС. Спустя некоторое время они были ликвидированы ответным огнем.

По данным представителей Национального антитеррористического комитета (НАК), что инцидент произошел примерно в около 18 часов по московскому времени на автотрассе федерального значения "Кавказ" была зафиксирована попытка нападения на сотрудников ДПС. Злоумышленники, причастные к инциденту на участке дороги Кизилюрт - Махачкала, ехали в машине ВАЗ-2107.

Силовики, преследовавшие злоумышленников, нашли указанный автомобиль неподалеку от селения Агачаул (Карабудахкентский район Дагестана), отметили в НАК. Бандиты в ответ на требование силовиков выйти из машины и сложить оружие, сдаваться отказались и начали стрелять по правоохранителям из автоматов. Трое преступников были нейтрализованы ответным огнем.

Позднее в ходе осмотра машины были обнаружены и изъяты пистолет, автоматы и боеприпасы.

Правоохранители сейчас продолжают работу по установлению личности ликвидированных бандитов, после чего они будут проверены на возможную причастность к другим преступлениям.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 146

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