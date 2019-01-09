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В Белоруссии приговорили к расстрелу убийцу двух девушек


9.1.2019 23:49
В Белоруссии приговорили к расстрелу убийцу двух девушекФото: pilguheit.ee

В Белоруссии вынесли первый в этом году смертный приговор, передает агентство "Интерфакс". К высшей мере приговорили Александра Осиповича, признанного виновным в жестоком убийстве двух молодых женщин. Резонансное дело рассматривал Могилевский областной суд.

Как сообщила пресс-служба суда, преступление было совершено с особой жестокостью. Изучив материалы дела, суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве двух женщин, приговорив его к исключительной мере наказания. Преступник, осужденный на смертную казнь, будет расстрелян.

В ходе следствия и суда было установлено, что обвиняемый распивал спиртное в компании случайных знакомых. После того, как девушки, повздорившие с мужчиной, начали опасаться за свою жизнь, они попытались запереться в ванной комнате. Злоумышленник, вооружившись молотком и несколькими ножами, выломал двери и зверски расправился с обеими женщинами.

На сегодняшний день смертная казнь сохраняется в Китае и Японии. Единственным государством на территории Европы и пространства СНГ, является Белоруссия. В ноябре прошлого года там были расстреляны два фигуранта громкого дела так называемых "черных риелторов" - Игорь Гершанков и Семен Бережнов. О том, что родственники осужденных получили соответствующие подтверждения, сообщили правозащитники центра "Весна".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 147

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