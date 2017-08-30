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СМИ: Направивший машину в толпу японец мстил за казнь Секо Асахары


14:54
СМИ: Направивший машину в толпу японец мстил за казнь Секо АсахарыФото: e-belovo.ru

В токийском районе Сибуя, где минувшей ночью тысячи человек встречали Новый год, в толпу преднамеренно направил машину 21-летний японец.

Мужчину задержали уже через двадцать минут после ЧП, случившегося вскоре после полуночи в пешеходной зоне, передает ТАСС.

Как заявил злоумышленник, он действовал преднамеренно. Направляя автомобиль в скопление пешеходов, он намеревался выразить протест против смертной казни, которая до сих пор не отменена в Японии.

По уточненным данным, в результате ЧП пострадали восемь человек, шесть из которых получили довольно серьезные травмы. Одного человека доставили в больницу в бессознательном состоянии. Отмечается, что один из пострадавших был травмирован, когда пытался остановить преступника.

В ходе начатого расследования уже выяснилось, что машина была арендована. В салоне автомобиля правоохранители обнаружили канистру с горючим. Предположительно, злоумышленник планировал поджечь транспортное средство после наезда.

В ряде СМИ появились публикации о том, что молодой человек, решившийся на теракт, мстил за казнь основателя секты "Аум Синрике" (в России эта организация признана террористической и официально запрещена в РФ) и его единомышленников. Минувшим летом помимо 63-летнего Тидзуо Мацумомто, получившего печальную известность как Секо Асахара и считавшего себя одновременной реинкарнацией Христа, Будды и бога Шивы, был казнен Киехидэ Хаякава, считавшийся вторым человеком в секте и отвечавший за строительство, и еще одиннадцать человек.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 149

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