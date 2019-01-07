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В Китае утвердили смертный приговор для мужчины, напавшего с ножом на воспитанников детского сада
7.1.2019 20:06
Фото: coinspot.io
Верховный народный суд Китая оставил в силе вердикт о высшей мере для злоумышленника, устроившего резню в детском саду.
Как передает Центральное телевидение КНР, судьи не сочли достаточными для смягчения приговора такие обстоятельства как отсутствие жертв и явка с повинной.
Преступление было совершено восемь лет назад на территории Гуанси-Чжуанского автономного района КНР. Местный житель в январе 2011 года напал с ножом на воспитанников местного сада. В результате ЧП ранения получили одиннадцать малышей.
Летом 2017 года мужчину признали виновным в нападении и приговорили к высшей мере, однако осужденный пытался оспорить вердикт. В конце 2017 года Верховный суд Гуанси-Чжуанского автономного района, пересмотрев дело, оставил приговор в силе и направил дело в Верховный народный суд.
В сообщении высшей судебной инстанции отмечается, что подсудимый был признан не только в покушении на массовое убийство, но и действовал с особой жестокостью, поэтому приговор не был смягчен.
Напомним, прошлой осенью в Китае был казнен 28-летний Чжао Цзэвэй, устроивший резню около одной из школ в провинции Шэньси в конце апреля 2018 года стали семь девочек и два мальчика, двенадцать подростков получили ранения.
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