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Женская сеть myJulia.ru
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Скворцова рассказала о состоянии мальчика, выжившего при обрушении в Магнитогорске
15:25
Фото: sololaki.ru
Пришел в сознание десятимесячный мальчик Ваня, которого спасатели извлекли живым из-под обломков подъезда, рухнувшего в Магнитогорске в последний день прошлого года. О состоянии ребенка журналистам рассказала глава российского Минздрава Вероника Скворцова.
По словам министра, мама мальчика еще находится в состояния стресса. Женщина не совсем оправилась после пережитого, и, конечно, волнуется за сына. Однако мать Вани замечает "улучшение состояния ребенка", и радуется этому, сообщила Вероника Скворцова.
Глава министерства здравоохранения РФ отметила, что на сегодняшний день Ваня уже довольно активно реагирует на окружающую обстановку и начал общаться с мамой. Вероника Скворцова также сообщила, что накануне, 6 января, в мальчика появился голос, он "подплакивает". Случившееся можно считать хорошим признаком, учитывая, что встречаются связанные с нижними отделами головного мозга нарушения, добавила министр.
Скворцова также отметила, что общий метаболизм ребенка уже стабилизировался. Пострадавшую от обморожения ногу врачи надеются сохранить, но уже понятно, что процесс потребует времени и будет весьма непростым. Вместе с тем, "самое страшное уже позади", можно не сомневаться, что прогноз для жизни благоприятный, подчеркнула глава ведомства.
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