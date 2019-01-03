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СКР: Эксперты завершили осмотр фрагментов с места ЧП в Магнитогорске
15:21
Фото: esp.md
На фрагментах обломков с места обрушения подъезда многоэтажки в Магнитогорске не выявлено следов взрывчатки, заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко. По ее словам, рассматриваются все версии.
Как отметила Светлана Петренко, криминалисты и эксперты уже завершили осмотр частей завала, которые были изъяты на месте ЧП. Взрывчатых веществ или их следов выявлено не было. Сейчас следователи продолжают рассматривать все версии инцидента, сказала представитель СКР.
Трагедия в Магнитогорске случилась в последний день прошлого года, ранним утром. В результате обрушения одного из подъездов многоэтажного жилого дома по улице Карла Маркса погибли тридцать девять человек. Поисково-спасательные мероприятия были завершены накануне, 3 января.
Останки всех погибших опознаны, сегодня на Южном Урале начали проводить траурные церемонии. Местные жители прощаются с жертвами трагедии. Среди тех, кто пришел на похороны супругов и их полуторагодовалой дочки, был губернатор Челябинской области Борис Дубровский, пишут уральские СМИ. Сегодня состоятся похороны шести человек, завтра - девяти, седьмого января - одного.
Выжить после ЧП удалось лишь 11-месячному младенцу. Сейчас он находится на лечении в Москве, под наблюдением лучших врачей столицы. Несмотря на тяжелые травмы, медикам удалось стабилизировать состояние маленького пациента.
Десять подъездов частично обрушившегося здания были признаны безопасными для проживания. Как указывается в сообщении пресс-службы администрации города, речь идет о квартирах, которые находятся в подъездах NoNo 1-6 и 9-12. Однако до окончания мероприятий по разбору завалов и демонтажа аварийной секции людям не рекомендуется находиться в квартирах пятого и шестого подъездов, подчеркивают эксперты.
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