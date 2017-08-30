Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Состояние спасенного в Магнитогорске ребенка врачи оценивают как крайне тяжелое

17:51

Фото: kurer-sreda.ru



Сотрудники МЧС, продолжающие поисково-спасательную операцию в Магнитогорске, смогли извлечь из-под завалов годовалого ребенка.



Как передают российские СМИ, состояние мальчика врачи оценивают как тяжелое. Малыш уже доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.



На кадрах, которые были опубликованы МЧС, запечатлено, как спасатели извлекают 11-месячного ребенка из-под обломков рухнувшего подъезда. По словам губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, местонахождение малыша помог определить его плач. Кроме того, отец младенца указывал спасателям, где может быть его сын.



Ранее в СМИ распространились сообщения о том, что спасена девочка. Однако позже спасатели подтвердили сведения о выжившем под завалами мальчике. Предположительно, ребенка спас толстый слой одежды, а также то, что он лежал в кроватке. В больницу к малышу уже приехала его мать.



Врачи детской больницы № 3, куда доставили мальчика, оценивают его состояние как крайне тяжелое. По словам медиков, ребенок сильно пострадал от холода. Кроме того, у него предварительно диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и множественные переломы ног. В больницу уже направлены лучшие врачи региона для оказания помощи магнитогорским коллегам.



По данным ряда источников, ребенка готовят к эвакуации в Москву. Столичные хирурги и анестезиологи-реаниматологи уже вылетели на Южный Урал.



ЧП в десятиэтажном доме на проспекте Карла Маркса, 164, случилось ранним утром 31 декабря. Примерно в шесть часов по местному времени после взрыва бытового газа обрушился один из подъездов. В общей сложности разрушено 26 квартир, где проживали сорок шесть человек. Ранее стало известно об угрозе обрушения других частей здания, поэтому МЧС было вынуждено приостановить мероприятия по поиску выживших до окончания демонтажа дома.



Согласно официальным данным, жертвами трагедии стали восемь человек. В больницы доставлены четверо взрослых и тринадцатилетний мальчик. Пропавшими пока считаются тридцать пять жителей подъезда.



Автор: Злата Богатова

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