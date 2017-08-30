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В Магнитогорске завершена поисково-спасательная операция
19:50
Фото: kurer-sreda.ru
Спасатели объявили об окончании мероприятий на месте обрушения подъезда в Магнитогорске.
Как передают российские СМИ, по последним данным, жертвами трагедии стали тридцать девять человек.
Представители МЧС заявили, что на текущий момент людей под обломками рухнувших конструкций подъезда не осталось. Спасатели извлекли из-под завалов тела тридцати девяти человек.
Выжить в результате взрыва бытового газа удалось лишь одиннадцатимесячному мальчику. Ребенка сразу же доставили в больницу, откуда транспортировали в Москву. В столице за маленьким пациентом наблюдают лучшие врачи. Состояние малыша, получившего серьезные травмы и обморожение, уже удалось стабилизировать.
В настоящее время спасатели извлекают из-под обломков домашних питомцев, которые находились в квартирах погибших людей. Ранее сотрудники МЧС нашли выжившего попугая, который уцелел благодаря клетке. За сегодняшний день в завалах были обнаружены кошка и собака. Животных передали волонтерам, их осматривают ветеринары.
По словам зоозащитников, которые также ведут поиск собак и кошек на близлежащей территории, если хозяева животных уцелели, питомцы к ним вернутся. В случае, если владельцев нет, собакам и кошкам будут искать новый дом.
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