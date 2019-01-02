Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Магнитогорске возросло до 28 число погибших в результате обрушения

2.1.2019 22:32

Фото: rueconomics.ru



В Магнитогорске спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося дома тела двадцати восьми человек, в том числе, четырех детей, рассказали в пресс-службе губернатора Челябинской области.



Поисково-спасательная операция на месте ЧП продолжается, несмотря на угрозу обрушения других частей высотного здания.



Как сообщают российские СМИ, жертвами трагического происшествия на Южном Урале стали десять мужчин, четырнадцать женщин, две девочки и два мальчика. Двадцать один человек уже опознан. Останки доставляют в морги города. Похороны начнут организовывать сразу после окончания судмедэкспертизы.



Со ссылкой на местные экстренные службы отмечается, что остается неизвестной судьба тринадцати человек.



Жители Магнитогорска продолжают нести цветы и игрушки к стихийно возникшему у обрушившегося подъезда мемориалу. Сегодняшний день власти региона объявили траурным.



По факту ЧП ранее уже возбудили уголовное дело, основной является версия об утечке бытового газа, из-за которой произошел взрыв.



Ранее в региональном главке МЧС заявили, что невозможно определить местонахождение людей, которые пока остаются под завалами. Кроме того, из-за угрозы обрушения верхних этажей спасатели вынуждены вести работы лишь в левой части завалов.









Автор: Злата Богатова

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