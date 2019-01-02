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В Подмосковье скончался Крис Кельми


2.1.2019 23:06
В Подмосковье скончался Крис КельмиФото: vestikavkaza.ru

В Подмосковье внезапно скончался известный поп-исполнитель и композитор Крис Кельми.

Как пишут российские СМИ, музыкант умер в собственном доме. Артисту было шестьдесят три года.

По данным прессы, автор хита "Ночное рандеву" умер в своем доме в Подмосковье. Информации о причинах смерти Криса Кельми пока не поступало. Артисту было шестьдесят три года.

Как передает "СтарХит" со ссылкой на инсайдера, тело артиста, скончавшегося после новогодней ночи, сейчас находится в Наро-Фоминском морге. Приводится также комментарий брата Кельми. По его словам, последним человеком, кто видел артиста живым, была его бывшая супруга - Людмила, по словам родственника, навещала музыканта 30 декабря. После этого Кельми на связь не выходил.

В прошлом у Криса Кельми возникли некоторые проблемы с алкоголем, но после кончины его коллеги Евгения Осина артист заявил, что полностью отказался от спиртного. Известный российский певец Евгений Осин скончался в Москве в собственной квартире в середине ноября прошлого года. Музыканту было лишь пятьдесят четыре года.

Накануне стало известно о внезапной смерти актера Владимира Дыховичного, который ранее сыграл в кинофильме "Лето" режиссера Кирилла Серебренникова. Сыну известного отечественного режиссера Ивана Дыховичного в апреле прошлого года исполнилось лишь тридцать лет. Причины смерти пока не уточнялись.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 206

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