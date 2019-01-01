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Скончался актер Владимир Дыховичный


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Скончался актер Владимир ДыховичныйФото: cdnvideo.ru

Ушел из жизни актер Владимир Дыховичный, сыгравший ранее в кинофильме "Лето". Артисту было лишь тридцать лет.

Сведения о кончине сына известного отечественного режиссера Ивана Дыховичного поступили от его вдовы Ольги.

Как сообщила вдова режиссера Ольга на странице в соцсети "Фейсбук", умер Владимир Дыховичный. Причины смерти артиста, которому в апреле прошлого года исполнилось лишь тридцать лет, пока не уточняются. О том, где и когда пройдет прощание, объявят позже.

По данным российских СМИ, коллеги покойного и его отца уже выразили соболезнования в связи с трагедией. Среди друзей и коллег актера, отозвавшихся на печальную весть, кинорежиссеры Анна Меликян и Григорий Константинопольский, актриса Юлия Ауг, кинокритик Андрей Плахов и целый ряд других деятелей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 131

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