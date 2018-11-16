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В Москве умер Евгений Осин
19:26
Фото: pmo.ee
Скончался известный российский певец Евгений Осин, передает ТАСС.
Со ссылкой на директора артиста Александра Сидоренко отмечается, что музыкант умер в своей московской квартире. Осину было лишь пятьдесят четыре года.
Как передает "Пятый канал", сведений о причинах смерти Евгения Осина из источников в его окружении пока не поступало. По словам Александра Сидоренко, он узнал о кончине певца от его родственников. Ранее коллеги исполнителя, отмечается в репортаже, делились сведениями о том, что артист страдает от серьезной алкогольной зависимости.
Сообщение о кончине артиста также опубликовала российская артистка Наталья Штурм, дружившая с Евгением Осиным. Печальным известием исполнительница поделилась на своей странице в Instagram.
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