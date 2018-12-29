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Зонд New Horizons НАСА приблизился к астероиду Ultima Thule


15:10
Зонд New Horizons НАСА приблизился к астероиду Ultima ThuleФото: scoop.it

Американская межпланетная станция New Horizons достигла цели - аппарат приблизился к астероиду Ultima Thule, также известному под названием объект 2014 MU69 и являющемуся наиболее удаленным объектом Солнечной системы, к которому направляли такого рода устройства.

Как указывается в Twitter-аккаунте NASA, в первый день нового года автоматическая станция приблизилась в астероиду на расстояние около 3,5 тысяч километров. Это случилось в 0:33 по времени восточного побережья США (08:33 по Москве). Скорость станции New Horizons в тот момент составляла более 14,4 километра в секунду.

Отмечается, что зонд пролетел в миллиарде миль позади Плутона, миновав покрытый льдом древний камень в поясе Койпера. Теперь исследователи надеются собрать как можно больше информации о данном объекте, сообщает ТАСС. После того, как состоится окончательное сближение, аппарат должен передать на Землю соответствующий сигнал. Сразу же состоится пятнадцатиминутный сеанс связи.

Зонд сейчас находится на отдалении 6,5 миллиарда километров от нашей планеты.

Напомним, ранее стало известно о выходе на орбиту вокруг астероида Бенну космического зонда OSIRIS-REx (Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security — Regolith Explorer). Аппарат, запуск которого состоялся осенью 2016 года, достиг цели 1999 RQ36 в первых числах минувшего декабря. Предполагается, что зонд, выбрав оптимальное место, возьмет пробы грунта.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

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