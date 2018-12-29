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Космический зонд НАСА вышел на орбиту вокруг астероида Бенну


01:00
Космический зонд НАСА вышел на орбиту вокруг астероида БеннуФото: akairan.com

На орбиту вокруг астероида Бенну, успешно вышел зонд НАСА OSIRIS-REx (Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security — Regolith Explorer), передает РИА Новости.

В рамках основного этапа исследования аппарату предстоит взять пробы грунтовых пород с поверхности небесного тела.

Запуск OSIRIS-REx осуществили осенью 2016 года, после чего он устремился к цели - в направлении астероида Бенну (1999 RQ36). В результате зонд смог достичь рабочей позиции в начале декабря прошлого года, заняв место в двадцати километрах от поверхности пятисотметрового астероида.

Как указано в аккаунте миссии в Twitter, зонд уже передал на Землю сообщение о том, что находится на орбите "самого маленького небесного тела, вокруг которого когда-либо вращался космический аппарат". Зонд уже успешно осуществил ряд пролетов на семикилометровом расстоянии от Бенну, собирая сведения о его массе и движении.

Во время основного этапа эксперимента, надеются разработчики, зонд сможет в течение пятидесяти часов совершать виток вокруг астероида, постепенно приближаясь к его поверхности. Когда аппарат достигнет расстояния около 1,4 километра от поверхности, он приступит к анализу астероида для того, чтобы найти оптимальное место для взятия проб грунта.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

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