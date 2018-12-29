Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Космический зонд НАСА вышел на орбиту вокруг астероида Бенну

01:00

Фото: akairan.com



На орбиту вокруг астероида Бенну, успешно вышел зонд НАСА OSIRIS-REx (Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security — Regolith Explorer), передает РИА Новости.



В рамках основного этапа исследования аппарату предстоит взять пробы грунтовых пород с поверхности небесного тела.



Запуск OSIRIS-REx осуществили осенью 2016 года, после чего он устремился к цели - в направлении астероида Бенну (1999 RQ36). В результате зонд смог достичь рабочей позиции в начале декабря прошлого года, заняв место в двадцати километрах от поверхности пятисотметрового астероида.



Как указано в аккаунте миссии в Twitter, зонд уже передал на Землю сообщение о том, что находится на орбите "самого маленького небесного тела, вокруг которого когда-либо вращался космический аппарат". Зонд уже успешно осуществил ряд пролетов на семикилометровом расстоянии от Бенну, собирая сведения о его массе и движении.



Во время основного этапа эксперимента, надеются разработчики, зонд сможет в течение пятидесяти часов совершать виток вокруг астероида, постепенно приближаясь к его поверхности. Когда аппарат достигнет расстояния около 1,4 километра от поверхности, он приступит к анализу астероида для того, чтобы найти оптимальное место для взятия проб грунта.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 120

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 15:10 Зонд New Horizons НАСА приблизился к астероиду Ultima Thule

Зонд New Horizons НАСА приблизился к астероиду Ultima Thule 29.12.2018 14:59 Первыми на российском лунном корабле полетят мыши

Первыми на российском лунном корабле полетят мыши 26.12.2018 20:26 Капсулу с ДНК редкого вида тигра отправили в космос для сохранения популяции

Капсулу с ДНК редкого вида тигра отправили в космос для сохранения популяции 26.12.2018 16:54 В Китае готовятся к массовому клонированию котят

В Китае готовятся к массовому клонированию котят 19.12.2018 11:23 Илон Маск сообщил об открытии скоростного подземного тоннеля на юге Лос-Анджелеса