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В Китае готовятся к массовому клонированию котят


26.12.2018 16:54
В Китае готовятся к массовому клонированию котятФото: rusdozor.ru

В марте следующего года в Китае может появиться на свет первый в стране клонированный котенок.

Предполагается, что компания Sinogene использует технологии, применявшиеся во время создания овечки Долли, передают китайские средства массовой информации.

Специалисты китайской компании Sinogene готовятся к началу работы по созданию первого в стране клонированного котенка. После реализации первого проекта, запланированной на март 2019 года, они намерены наладить массовое воспроизводство искусственно созданных кошек. Вряд ли этот проект можно считать очень ценным для науки, однако он имеет огромное значение "для рынка клонирования КНР", - подчеркнул замглавы организации Чжао Цзяньпин. Вместе с тем, кроме коммерческой составляющей в Sinogene планируют осуществлять корректирование врожденных дефектов методом редактирования генов, отмечают представители компании, которая работает в сфере биотехнологий.

В компании пояснили, что визуально клоны будут представлять собой точное воспроизведение оригинального животного, с которого делали копию. Отличием от "исходника" можно считать лишь отсутствие памяти и другой характер. Хоть таких котят и нельзя считать абсолютным аналогом нормальных животных, питомцы "будут пользоваться не меньшей привязанностью своих владельцев", - надеются в компании.

Компания Sinogene уже оказывает услуги по клонированию собак. Стоимость одного такого щенка, на создание которого требуется от шести до десяти  месяцев, обычно составляет около 380 тысяч юаней (примерно 55 тысяч долларов).

Ранее актриса и певица Барбра Стрейзанд призналась, что клонировала любимую собаку по кличке Сэмми. Как рассказала двукратная обладательница премии "Оскар", она сохранила ДНК питомца довольно редкой породы котон-де-тулеар, который умер в возрасте четырнадцати лет, и решилась на эксперимент. Клонировав образцы клеток, взятые из пасти и желудка пса, певица смогла принять в свой дом сразу две полные копии своей любимицы. Щенки были так похожи, что пришлось повязывать им разноцветные шарфики, чтобы различать. По словам звезды, она ждет, проявятся ли в собаках черты характера, за которые она особенно ценила Сэмми.

В начале прошлого года в Якутии были обнародованы результаты тестирования собак, клонированных в корейских лабораториях Sooam. Как оказалось, ни одно из искусственно созданных животных не смогло полностью пройти тест. Уникальные псы породы бельгийский малинуа, констатировали в МВД Якутии, просто не приспособлены к работе в условиях экстремально низких температур.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 145

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