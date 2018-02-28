Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Барбра Стрейзанд завела двух клонов умершей любимой собаки

28.2.2018 22:29

Фото: fineartamerica.com



Знаменитая актриса и певица Барбра Стрейзанд призналась, что дважды клонировала свою любимую собаку по кличке Сэмми.



Двукратная обладательница премии "Оскар" рассказала об этом в интервью изданию Variety.



Коснувшись различных вопросов, связанных с творческой карьерой и личной жизнью, актриса особое место уделила своей любимой собаке Саманте, или Сэмми, как ласково называла питомицу хозяйка. По словам Стрейзанд, пес довольно редкой породы котон-де-тулеар умерла еще в прошлом году. Собаке тогда было четырнадцать лет. Сохранив ДНК животного, звезда решилась на эксперимент. Клонировав образцы клеток, взятые из пасти и желудка пса, певица смогла принять в свой дом сразу две полные копии своей любимицы.



Различать новых питомцев поначалу было так сложно, что певице пришлось повязывать на собак шарфы разного цвета. В итоге они и определили имена псов - одну из них, которая носила красный шарф, теперь называют Мисс Алый, а вторую - Мисс Вайолет. Как отмечает актриса, несмотря на внешнюю схожесть, характеры у собак очень разные. Стрейзанд ждет, когда щенки подрастут, чтобы выяснить, смог ли кто-то из их унаследовать серьезность, присущую когда-то Сэмми.



Автор: Злата Богатова

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