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Среди жертв массового убийства в Ульяновске есть дети
25.12.2018 23:41
Фото: rl0.ru
В Ульяновске совершено массовое убийство. Как передает ТАСС, тела четырех человек, в том числе, двух детей, были найдены на территории Заволжского района города.
Жертвами преступления стали 48-летняя женщина и двое ее дочерей, а также неустановленный мужчина.
Как сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в региональном СУ СКР, причиной смерти четырех человек стали огнестрельные ранения. Убийство было совершено в одной из квартир на территории Заволжского района города Ульяновска. По факту случившегося уже возбудили уголовное дело.
Среди жертв преступления - девочки одиннадцати и пятнадцати лет, отметили в ведомстве. Личность мужчины, тело которого также было найдено в квартире, устанавливается. Известно, что на вид ему около сорока лет.
В результате ЧП также был ранен 17-летний подросток. С огнестрельной травмой плеча его доставили в больницу. Информации о состоянии пациента пока нет.
Как сообщалось ранее, на территории населенного пункта Черемхово Забайкальского края были найдены убитыми женщина с двумя малолетними детьми.
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