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В Забайкалье убили женщину с двумя детьми
25.12.2018 11:57
Фото: rl0.ru
Следственные органы Забайкальского края возбудили уголовное дело по факту гибели женщины и двух малолетних детей.
Трагедия случилась на территории населенного пункта Черемхово.
По данным ведомства, тела погибших с явными признаками смерти криминального характера были найдены в полдень по местному времени. По итогам предварительной проверки следственные органы приняли процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве двух и более лиц, в том числе, малолетнего ребенка.
Сотрудники следственно-оперативной группы сейчас продолжают работу на месте ЧП. В Черемхово направлены криминалисты аппарата следственного управления региона. Обстоятельства происшествия выясняются.
Сведений о мотивах расправы из официальных источников пока не поступало.
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