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Шнуров написал стихи о пресс-конференции Путина
22.12.2018 23:46
Фото: vk.me
Сергей Шнуров опубликовал новое стихотворение, посвященное личной жизни президента РФ Владимира Путина.
Свое творение лидер музыкальной группировки "Ленинград" выложил на странице в Instagram.
Певец, уже не раз реагировавший в стихотворной форме на наиболее заметные события в жизни страны, отозвался на реплику Владимира Путина, которая прозвучала во время традиционной большой пресс-конференции. Как отметил Сергей Шнуров, Владимир Путин вновь говорил о том, что накормит и напоит народ, уже привыкший к таким словам. Во второй части своего стихотворения артист отмечает, что сейчас Путин помолвлен с Россией. Однако в будущем глава государства пообещал все же вступить в законный брак: "Он сказал, что рад служить отчизне, как порядочный жениться обещал".
Напомним, ежегодная большая пресс-конференция российского президента состоялась в минувший четверг, 20 декабря. Глава государства успел ответить на множество вопросов, связанных с различными сферами жизни, и даже о его возможной женитьбе. По словам Владимира Путина, как порядочному человеку, ему когда-нибудь придется это сделать.
Как уже сообщалось, во время пресс-конференции глава российского государства объяснил свои слова о запретах выступлений рэп-артистов. По мнению Путина, не стоит ожидать положительных результатов от таких действий, как задержание рэп-артистов и отмена их выступлений - реакция может оказаться обратной. Отметив, что нет ничего хорошего в использовании артистами этого жанра ненормативной лексики, глава РФ подчеркнул, что нельзя потакать пропагандированию наркопотребления и самоубийств. Главный вопрос сейчас заключается в том, что необходимо выбирать адекватные способы противодействия, отметил президент.
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