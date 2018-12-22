ИнтерНовости - новости в стране и мире
В центре Вены расстреляли двух мужчин, один скончался
В центре Вены расстреляли двух мужчин, один скончался
В Марокко задержаны подозреваемые в убийстве двух туристок из Европы
В Марокко задержаны подозреваемые в убийстве двух туристок из Европы
В Новгородской области восстановят путевой дворец императора Александра I
В Новгородской области восстановят путевой дворец императора Александра I
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Генассамблея ООН приняла резолюцию о нарушениях права человека в КрымуГенассамблея ООН приняла резолюцию о нарушениях права человека в Крыму
В Индонезии число жертв цунами достигло 168 человекВ Индонезии число жертв цунами достигло 168 человек
Пропавший в Новокузнецке школьник найден погибшимПропавший в Новокузнецке школьник найден погибшим
В Соликамске спасателям из-за высокой температуры не удается спуститься в шахтуВ Соликамске спасателям из-за высокой температуры не удается спуститься в шахту
К первому в истории ограблению банка на Шпицбергене причастен россиянинК первому в истории ограблению банка на Шпицбергене причастен россиянин

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ruКонкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ru
Уровень игры. ЭпилогУровень игры. Эпилог
Уровень игры. 24 глава. Интересное киноУровень игры. 24 глава. Интересное кино
Уровень игры. 23 глава. СправедливостьУровень игры. 23 глава. Справедливость
Уровень игры. 22 глава. Охота на оборотня.Уровень игры. 22 глава. Охота на оборотня.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Шнуров написал стихи о пресс-конференции Путина


22.12.2018 23:46
Шнуров написал стихи о пресс-конференции ПутинаФото: vk.me

Сергей Шнуров опубликовал новое стихотворение, посвященное личной жизни президента РФ Владимира Путина.

Свое творение лидер музыкальной группировки "Ленинград" выложил на странице в Instagram.

Певец, уже не раз реагировавший в стихотворной форме на наиболее заметные события в жизни страны, отозвался на реплику Владимира Путина, которая прозвучала во время традиционной большой пресс-конференции. Как отметил Сергей Шнуров, Владимир Путин вновь говорил о том, что накормит и напоит народ, уже привыкший к таким словам. Во второй части своего стихотворения артист отмечает, что сейчас Путин помолвлен с Россией. Однако в будущем глава государства пообещал все же вступить в законный брак: "Он сказал, что рад служить отчизне, как порядочный жениться обещал".

Напомним, ежегодная большая пресс-конференция российского президента состоялась в минувший четверг, 20 декабря. Глава государства успел ответить на множество вопросов, связанных с различными сферами жизни, и даже о его возможной женитьбе. По словам Владимира Путина, как порядочному человеку, ему когда-нибудь придется это сделать.

Как уже сообщалось, во время пресс-конференции глава российского государства объяснил свои слова о запретах выступлений рэп-артистов. По мнению Путина, не стоит ожидать положительных результатов от таких действий, как задержание рэп-артистов и отмена их выступлений - реакция может оказаться обратной. Отметив, что нет ничего хорошего в использовании артистами этого жанра ненормативной лексики, глава РФ подчеркнул, что нельзя потакать пропагандированию наркопотребления и самоубийств. Главный вопрос сейчас заключается в том, что необходимо выбирать адекватные способы противодействия, отметил президент.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 278

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Эксперты Christie’s оценили выставляемый на торги двойной портрет Хокни в $38 млнЭксперты Christie’s оценили выставляемый на торги двойной портрет Хокни в $38 млн
Месси в пятый раз получил «Золотую бутсу»Месси в пятый раз получил «Золотую бутсу»
Под Псковом страшная дорожная авария унесла жизни пяти человекПод Псковом страшная дорожная авария унесла жизни пяти человек
С начала года в Республику Корея бежали более тысячи северокорейцевС начала года в Республику Корея бежали более тысячи северокорейцев
Берлин просит Москву о возвращении трофеев СССРБерлин просит Москву о возвращении трофеев СССР

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 805


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru