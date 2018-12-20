Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин поделился мнением об эффективности запрета рэп-концертов

20.12.2018 14:01

Фото: informing.ru



Глава российского государства Владимир Путин объяснил свои слова о запретах выступлений рэп-артистов.



По словам президента, который заговорил на эту тему в ходе ежегодной пресс-конференции, он призывал не запрещать, а возглавить это движение.



Не стоит ожидать положительных результатов от таких действий, как задержание рэп-артистов и отмена их выступлений. По словам Владимира Путина, выступающего сейчас на ежегодной большой пресс-конференции, реакция может оказаться обратной.



Отметив, что нет ничего хорошего в использовании артистами этого жанра ненормативной лексики, глава РФ подчеркнул, что нельзя потакать пропагандированию наркопотребления и самоубийств. "Поощрять это ни в коем случае нельзя", как и наблюдать безучастно за происходящим, сказал Путин. По его мнению, вопрос заключается в том, что необходимо выбирать адекватные способы противодействия.



Президент добавил, что искусство не должно потакать низменным интересам. Рассказав о недавнем посещении юбилея дирижера Юрия Темирканова, который праздновал 80-летие, глава государства привел его слова: искусство существует для того, чтобы поднимать уровень культуры.



Автор: Злата Богатова

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