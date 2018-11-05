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В Думе прокомментировали стих Шнурова об изнасиловании дознавателя в Уфе


5.11.2018 22:55
В Думе прокомментировали стих Шнурова об изнасиловании дознавателя в УфеФото: rumenews.com

В Государственной думе отреагировали на стихи, сочиненные музыкантом Сергеем Шнуровым в связи с громким делом об изнасиловании девушки-полицейской в Уфе.

По мнению лидера группы "Ленинград", раскрытие этого дела не сможет существенно изменить ситуацию в отечественных правоохранительных органах.

С мнением Сергея Шнурова не согласилась первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. По ее словам, хотя и реакция артиста "абсолютно правильная", ситуация в российских правоохранительных органах изменяется. При этом Драпеко указала на то, что начальникам в этой сфере важно уделять большое значение кадровой работе, передает РИА Новости.

Раз в полиции случаются такого рода инциденты, и общественность узнает о них следовательно, преступления раскрывают, подчеркнула Елена Драпеко. Она отметила, что силовики постоянно сталкиваются с насилием, поэтому весьма подвержены  "заражению" в ситуации вседозволенности и насилия". Вместе с тем, спрашивать с сотрудников полиции необходимо "очень строго".

Сергей Шнуров, отреагировав на последние новости из башкирской столицы в своем Instagram, разместил стихи об этом громком деле. Артист, в частности, отметил, что "не верит своим глазам". Кроме того, Шнур в своем сочинении подверг сомнению возможность кардинальных перемен в полиции, несмотря на то, что "кто-то выйдет, кто-то сядет".

Напомним, ранее выяснилось, что незадолго до того, как стать жертвой преступления, пострадавшая девушка серьезно повздорила с подругой, которая также работала в полиции в качестве дознавателя. По данным СМИ, молодые женщины якобы передрались из-за 34-летнего начальника отдела миграции, у которого были личные отношения с потерпевшей. Причиной конфликта стал интерес подруги к этому мужчине.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 273

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