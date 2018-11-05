|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Думе прокомментировали стих Шнурова об изнасиловании дознавателя в Уфе
5.11.2018 22:55
Фото: rumenews.com
В Государственной думе отреагировали на стихи, сочиненные музыкантом Сергеем Шнуровым в связи с громким делом об изнасиловании девушки-полицейской в Уфе.
По мнению лидера группы "Ленинград", раскрытие этого дела не сможет существенно изменить ситуацию в отечественных правоохранительных органах.
С мнением Сергея Шнурова не согласилась первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. По ее словам, хотя и реакция артиста "абсолютно правильная", ситуация в российских правоохранительных органах изменяется. При этом Драпеко указала на то, что начальникам в этой сфере важно уделять большое значение кадровой работе, передает РИА Новости.
Раз в полиции случаются такого рода инциденты, и общественность узнает о них следовательно, преступления раскрывают, подчеркнула Елена Драпеко. Она отметила, что силовики постоянно сталкиваются с насилием, поэтому весьма подвержены "заражению" в ситуации вседозволенности и насилия". Вместе с тем, спрашивать с сотрудников полиции необходимо "очень строго".
Сергей Шнуров, отреагировав на последние новости из башкирской столицы в своем Instagram, разместил стихи об этом громком деле. Артист, в частности, отметил, что "не верит своим глазам". Кроме того, Шнур в своем сочинении подверг сомнению возможность кардинальных перемен в полиции, несмотря на то, что "кто-то выйдет, кто-то сядет".
Напомним, ранее выяснилось, что незадолго до того, как стать жертвой преступления, пострадавшая девушка серьезно повздорила с подругой, которая также работала в полиции в качестве дознавателя. По данным СМИ, молодые женщины якобы передрались из-за 34-летнего начальника отдела миграции, у которого были личные отношения с потерпевшей. Причиной конфликта стал интерес подруги к этому мужчине.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|