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В Страсбурге скончался еще один раненый во время стрельбы на рождественской ярмарке
17.12.2018 17:13
Фото: rferl.org
В Страсбурге скончался мужчина, раненный в результате стрельбы на рождественской ярмарке, передают французские СМИ.
Количество жертв инцидента, случившегося в минувший вторник, 11 декабря, увеличилось до пяти человек.
Как сообщает французское телевидение, в больнице от огнестрельных ранений, несмотря на все усилия врачей, скончался уроженец Польши, в последнее время проживавший в Страсбурге. Местный житель получил серьезные повреждения в результате стрельбы, открытой 29-летним Шерифом Шекаттом на рождественской ярмарке.
На сегодняшний день в больницах остаются одиннадцать раненых. Состояние некоторых пациентов врачи по-прежнему оценивают как тяжелое.
Напомним, ранее в МВД Франции заявили о том, что Шериф Шекатт мог иметь связи с террористическим "Исламским государством" (ИГ, деятельность этой экстремистской группировки в РФ официально запрещена).
Мужчина, расстрелявший людей на рождественской ярмарке в центре Страсбурга, получил ранения в перестрелке с полицией, однако успел скрыться. Правоохранителям потребовалось около двух суток, чтобы установить его местонахождение. В результате Шекатт был убит во время задержания.
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