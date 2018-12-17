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В Страсбурге скончался еще один раненый во время стрельбы на рождественской ярмарке


17.12.2018 17:13
В Страсбурге скончался еще один раненый во время стрельбы на рождественской ярмаркеФото: rferl.org

В Страсбурге скончался мужчина, раненный в результате стрельбы на рождественской ярмарке, передают французские СМИ.

Количество жертв инцидента, случившегося в минувший вторник, 11 декабря, увеличилось до пяти человек.

Как сообщает французское телевидение, в больнице от огнестрельных ранений, несмотря на все усилия врачей, скончался уроженец Польши, в последнее время проживавший в Страсбурге. Местный житель получил серьезные повреждения в результате стрельбы, открытой 29-летним Шерифом Шекаттом на рождественской ярмарке.

На сегодняшний день в больницах остаются одиннадцать раненых. Состояние некоторых пациентов врачи по-прежнему оценивают как тяжелое.

Напомним, ранее в МВД Франции заявили о том, что Шериф Шекатт мог иметь связи с террористическим "Исламским государством" (ИГ, деятельность этой экстремистской группировки в РФ официально запрещена).

Мужчина, расстрелявший людей на рождественской ярмарке в центре Страсбурга, получил ранения в перестрелке с полицией, однако успел скрыться. Правоохранителям потребовалось около двух суток, чтобы установить его местонахождение. В результате Шекатт был убит во время задержания.

Автор: Злата Богатова

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