Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В МВД Франции уточнили число жертв стрельбы в Страсбурге

07:57

Фото: livejournal.com



После стрельбы в Страсбурге власти департамента Нижний Рейн приняли решение о запрете всех манифестаций, которые ранее были намечены на среду.



Согласно уточненным данным, жертвами инцидента стали три человека.



Как заявил глава французского МВД Кристоф Кастанер, руководство департамента подпишет декрет о запрете всех манифестаций, которые были намечены на среду. По словам министра, решение принято из соображений безопасности.



После случившегося все школы и лицеи Страсбурга будут работать в обычном режиме (за исключением начального звена, где уроки отменены), но родителям настоятельно рекомендуется сопровождать детей до их учебных заведений, отметил глава ведомства. В страсбургской Академии образования уточнили, что в течение сегодняшнего дня на занятия могут прийти лишь те, кто сам пожелает. Детские сады, как и начальные школы, работать пока не будут.



Сейчас в Страсбурге продолжается полицейская спецоперация, в которой задействовано несколько сотен силовиков. До окончания этих мероприятий в пределах города приостановлено движение общественного транспорта.



ЧП на рождественской ярмарке в самом центре Страсбурга случилось накануне вечером. По данным полиции, 29-летний местный житель, в прошлом уже имевший проблемы с законом, открыл стрельбу. Ранения получили пятнадцать человек, трое из них скончались.



В местных СМИ сообщается, что Шерифа Ш., открывшего стрельбу, должны были задержать незадолго до инцидента. Мужчину подозревают в причастности к нескольким преступлениям, в частности, покушению на убийство.



Автор: Злата Богатова

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