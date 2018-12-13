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МВД Франции: страсбургского стрелка убили во время задержания
09:12
Фото: a42.ru
Полиция французского Страсбурга ликвидировала 29-летнего Шерифа Шекатта, скрывавшегося на протяжении двух суток.
Мужчина, открывший стрельбу на рождественской ярмарке, мог являться боевиком "Исламского государства" (ИГ, в РФ деятельность группировки признана террористической и официально запрещена).
Как стало известно, в ходе спецоперации, которую полиция Страсбурга проводила в течение последних сорока восьми часов, 29-летний Шериф Шекатт был застрелен. По словам главы французского МВД Кристофа Кастанера, преступника ликвидировали ответным огнем при попытке задержания. Предположительно, Шекатт мог являться членом террористического "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ).
Глава МВД сообщил, что преступника обнаружили в квартале Нойдорф, который он хорошо знал - большая часть его жизни прошла именно в этом районе Страсбурга. По словам Кастанера, сигнал в правоохранительные органы поступил от женщины, которая случайно заметила разыскиваемого. Обратившись к участникам спецоперации, министр от лица страны выразил гордость, а также отметил, что они сделали все возможное.
В минувший вторник, 11 декабря, Шекатт открыл стрельбу в центре города, ранив пятнадцать человек. Трое пострадавших скончались. Полиция Страсбурга объявила о начале масштабных действий по розыску преступника, скрывшегося с места ЧП.
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