Меланья Трамп призналась, что иногда дает мужу советы

Супруга главы Белого дома Меланья Трамп рассказала, что время от времени пытается давать мужу советы.



Иногда президент прислушивается к ее мнению, а иногда - нет, отметила жена американского лидера.



По словам Меланьи Трамп, она периодически пытается давать советы своему мужу, но итоговое решение всегда остается за главой государства. О своих взаимоотношениях с лидером США Дональдом Трампом его супруга рассказала в интервью телевизионному каналу Fox News. Как пояснила супруга Трампа, она старается всегда делиться с президентом своим мнением. Случается, что он ее выслушивает, а иногда - нет. Меланья Трамп добавила, что и она не во всем может согласиться с мужем, и она прямо заявляет ему об этом.



В беседе с ведущим Шоном Хэннити Меланья Трамп призналась, что после прихода к власти ее супруга, самым тяжелым для нее оказалось привыкнуть к вниманию тех, кто пытается играть ее именем в собственных интересах, например, журналистов или артистов. Все они стремятся придумать какие-то "истории, что неправильно". Вместе с тем, это не причиняет ей боль, отметила Трамп, и она продолжает заниматься тем, что считает "правильным для себя и американского народа" без оглядки на критические публикации в СМИ.



Напомним, минувшей осенью Меланья Трамп во время интервью телевизионному каналу ABC News заявила о том, что считает себя одним из наиболее затравленных людей. Признание было сделано, когда разговор зашел о ее проекте Be Best. Учитывая, что люди сейчас говорят о президенте США и его супруге, она вполне может считать себя человеком, "над которым в мире издеваются больше всего", резюмировала Трамп. Она подчеркнула, что к запуску проекта Be Best, направленного на борьбу с травлей в Сети, отчасти ее подтолкнули пережитые в прошлом издевательства.



