ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Петропавловской крепости открылась выставка старинных новогодних подарков
В Петропавловской крепости открылась выставка старинных новогодних подарков
Объявлен в розыск бывший вице-спикер думы Ижевска
Объявлен в розыск бывший вице-спикер думы Ижевска
Ученые выяснили, почему нельзя слишком долго спать
Ученые выяснили, почему нельзя слишком долго спать
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В центре Киева тысячи людей ожидают итогов «объединительного собора»В центре Киева тысячи людей ожидают итогов «объединительного собора»
Во Франции в преддверии протестов полиция задержала более 20 манифестантовВо Франции в преддверии протестов полиция задержала более 20 манифестантов
Девочка, снимавшая на телефон расправу над инвалидом, проведет в спецучреждении 1,5 годаДевочка, снимавшая на телефон расправу над инвалидом, проведет в спецучреждении 1,5 года
В Минобороны сообщили о возвращении Ту-160 из ВенесуэлыВ Минобороны сообщили о возвращении Ту-160 из Венесуэлы
Меланья Трамп призналась, что иногда дает мужу советыМеланья Трамп призналась, что иногда дает мужу советы

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уровень игры. 8 глава. Новогоднее шоуУровень игры. 8 глава. Новогоднее шоу
Уровень игры. 7 глава. Невидимые раныУровень игры. 7 глава. Невидимые раны
Уровень игры. 6 глава. Знание - силаУровень игры. 6 глава. Знание - сила
Уровень игры. 5 глава. Избушка с погремушкамиУровень игры. 5 глава. Избушка с погремушками
Уровень игры. 4 глава. Бизнес-ледиУровень игры. 4 глава. Бизнес-леди

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Меланья Трамп призналась, что иногда дает мужу советы


09:35
Меланья Трамп призналась, что иногда дает мужу советыФото: ru-24.ru

Супруга главы Белого дома Меланья Трамп рассказала, что время от времени пытается давать мужу советы.

Иногда президент прислушивается к ее мнению, а иногда - нет, отметила жена американского лидера.

По словам Меланьи Трамп, она периодически пытается давать советы своему мужу, но итоговое решение всегда остается за главой государства. О своих взаимоотношениях с лидером США Дональдом Трампом его супруга рассказала в интервью телевизионному каналу Fox News. Как пояснила супруга Трампа, она старается всегда делиться с президентом своим мнением. Случается, что он ее выслушивает, а иногда - нет. Меланья Трамп добавила, что и она не во всем может согласиться с мужем, и она прямо заявляет ему об этом.

В беседе с ведущим Шоном Хэннити Меланья Трамп призналась, что после прихода к власти ее супруга, самым тяжелым для нее оказалось привыкнуть к вниманию тех, кто пытается играть ее именем в собственных интересах, например, журналистов или артистов. Все они стремятся придумать какие-то "истории, что неправильно". Вместе с тем, это не причиняет ей боль, отметила Трамп, и она продолжает заниматься тем, что считает "правильным для себя и американского народа" без оглядки на критические публикации в СМИ.

Напомним, минувшей осенью Меланья Трамп во время интервью телевизионному каналу ABC News заявила о том, что считает себя одним из наиболее затравленных людей. Признание было сделано, когда разговор зашел о ее проекте Be Best. Учитывая, что люди сейчас говорят о президенте США и его супруге, она вполне может считать себя человеком, "над которым в мире издеваются больше всего", резюмировала Трамп. Она подчеркнула, что к запуску проекта Be Best, направленного на борьбу с травлей в Сети,  отчасти ее подтолкнули пережитые в прошлом издевательства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 258

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В фонде «Подари жизнь» не подтверждают переезд семьи онкобольного ребенка из-за травлиВ фонде «Подари жизнь» не подтверждают переезд семьи онкобольного ребенка из-за травли
Власти Китая задержали двух граждан КанадыВласти Китая задержали двух граждан Канады
Названа причина отмены концертов Александра СероваНазвана причина отмены концертов Александра Серова
Пушкинский музей возвращает владельцу полотно ТицианаПушкинский музей возвращает владельцу полотно Тициана
СБУ: Москва причастна к протестным акциям во ФранцииСБУ: Москва причастна к протестным акциям во Франции

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 804


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru