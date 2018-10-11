|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Супруга Трампа считает себя самой затравленной в мире
11.10.2018 22:28
Фото: appspot.com
Одним из наиболее затравленных людей в мире считает себя супруга американского лидера Мелания Трамп.
Первая леди Соединенных Штатов заявила об этом во время интервью телевизионному каналу ABC News.
В ходе беседы Мелании Трамп был задан вопрос о ее проекте Be Best, целью которого является борьба с травлей в сети. По словам супруги Дональда Трампа, учитывая, что люди сейчас о ней говорят, она вполне может считать себя человеком, "над которым в мире издеваются больше всего".
Первая леди подчеркнула, что к запуску проекта Be Best отчасти ее подтолкнули пережитые в прошлом издевательства. Мелания Трамп заявила, что очень важно учить детей, как правильно общаться в интернете и противостоять травле.
Напомним, не так давно на американскую первую леди обрушилась волна критики за костюм колонизатора, в котором супруга Трампа появилась в Кению во время официального визита. Ранее в мем превратилось фото, на котором Мелания Трамп в неестественной позе и дизайнерском одеянии трудится на грядках около Белого дома.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|