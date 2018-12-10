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В Колумбии перевернулся автобус со спортсменами: погибли 13 человек


10.12.2018 14:26
В Колумбии перевернулся автобус со спортсменами: погибли 13 человекФото: klamm.de

На западе Колумбии в дорожной аварии погибли как минимум тринадцать человек, порядка двадцати оказались в больнице.

Как передают зарубежные СМИ, трагедия случилась на территории муниципалитета Йотоко.

Со ссылкой на представителей полицейского управления департамента Валье-дель-Каука сообщается, что в ДТП попал автобус с игроками местной любительской баскетбольной команды. Согласно предварительным выводам экспертов, водитель мог потерять управление из-за отказа тормозов.

После того, как автобус перевернулся, от полученных ранений скончались на месте девять человек. Четверо пострадавших умерли в медицинских учреждениях, куда их доставили после инцидента. В больницах сейчас остаются двадцать пассажиров, которые получили различной тяжести травмы.

Ранее сообщалось о дорожной аварии в Боливии, которая унесла жизни семнадцати человек.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 270

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