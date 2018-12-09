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В Боливии крупная дорожная авария унесла жизни 17 человек


9.12.2018 20:06
В Боливии крупная дорожная авария унесла жизни 17 человекФото: rl0.ru

В Боливии по меньшей мере семнадцать человек погибли в аварии с участием двух пассажирских микроавтобусов.

Как пишут местные СМИ, смертельное ДТП случилось на трассе, соединяющей Ла-Пас и Ачакачи.

Со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона сообщается, что речь идет о лобовом столкновении двух микроавтобусов. От полученных травм на месте скончались девять мужчин, семь женщин и один маленький ребенок.

По факту трагедии уже начато расследование. Основной сейчас является версия о том, что водитель одного из автобусов мог пытаться совершить небезопасный маневр. Он оказался на встречной полосе, намереваясь обогнать другое транспортное средство, существенно превысив допустимую скорость.

Автор: Злата Богатова

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