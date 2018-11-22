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Бывший глава РЖД подал в суд на «Новую газету»


17:39
Бывший глава РЖД подал в суд на «Новую газету»Фото: xoroshiy.ru

Владимир Якунин подал иск о защите деловой репутации, передают российские СМИ.

Как стало известно, экс-руководитель РЖД не только потребовал от "Новой газеты" два миллиона рублей в качестве компенсации, но и хочет получить возмещение от двух авторов.

Иск уже подан в столичный Басманный суд рассказал представитель экс-главы "Российских железных дорог" Григорий Левченко. Отмечается, что в случае удовлетворения судебного иска Владимир Якунин передаст все денежные средства на поддержку развития отечественной журналистики, а также благотворительность.

В двух публикациях "Новой газеты" есть не соответствующие действительности сведения, которые носят оскорбительный характер и способны навредить деловой репутации, отметил Левченко. Представители Якунина около месяца назад потребовали от редакции разместить соответствующие опровержения, но этого так и не произошло. В результате было принято решение о начале судебного разбирательства.

Помимо требования удалить недостоверные материалы и разместить официальные опровержения, Якунин потребовал от издания двухмиллионной компенсации. В исковом заявлении также указано, что экс-глава РЖД намерен добиться выплаты соответственно одного и двух миллионов от журналистов Андрея Сухотина и Ирека Муртазина.

На следующий день после гибели старшего следователя по особо важным делам Управления на транспорте по ЦФО Евгении Шишкиной в "Новой газете" появился материал о версиях преступления. В частности, речь шла о расследовании, связанном с коррупцией при реализации билетов на поезда, начатое в 2016 году. Занимавшийся этим делом следователь Андрей Степанов, отмечалось в статье, являлся подчиненным погибшей в Московской области Шишкиной. По данным авторов газеты, в процессе поисков денежных средств, которые могли незаконно выводиться из РЖД, правоохранители сумели выйти на полковника Дмитрия Захарченко.

Евгению Шишкину убили около ее дома в поселке Архангельское. Получив  ранение в шею, молодая женщина скончалась на месте. На прошлой неделе в Тбилиси был задержан Ярослава Сумбаева, делом которого ранее занималась Шишкина. По версии следствия, он может оказаться причастным к гибели следователя.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 272

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