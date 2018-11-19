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В Гватемале начал извергаться вулкан Фуэго


19.11.2018 18:44
В Гватемале начал извергаться вулкан ФуэгоФото: airedesantafe.com.ar

Власти Гватемалы объявили о начале эвакуации жителей районов, расположенных рядом с вулканом Фуэго, который резко активизировался за последние сутки. По данным агентства Associated Press, свои дома придется покинуть населению восьми населенных пунктов.

На время отправиться в безопасное место настоятельно рекомендуется жителям восьми населенных пунктов, на территории которых проживает порядка двух тысяч человек. К настоящему времени известно, что свои дома решили покинуть по меньшей мере три общины.

По данным специалистов, в минувшее воскресенье, 18 ноября, уровень активность Фуэго - одного из наиболее опасных вулканов Центральной Америки - резко возрос. В последний раз он извергался в июле этого года. Местные власти тогда подтвердили гибель около двухсот человек.

Автор: Злата Богатова

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