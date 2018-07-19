Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Гватемале до 125 человек возросло число жертв извержения вулкана Фуэго

06:48

Фото: airedesantafe.com.ar



В Гватемале продолжает расти число жертв извержения вулкана Фуэго, сообщает РИА Новости. В местных экстренных служб заявили о том, что на сегодняшний день подтверждены 125 смертельных случаев, которые произошли из-за стихийного бедствия.



Официальный представитель Национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий Давид де Леон сообщил о том, что за период с начала июня, когда пробудился вулкан Фуэго, погибли 125 человек. Судебные медики сейчас продолжают проводить процедуру опознания останков, которые находят в зоне ЧП.



Ранее были подтверждены сведения о том, что более трехсот человек числятся пропавшими без вести.



На сегодняшний день целый ряд населенных пунктов, расположенных неподалеку от Фуэго, продолжают считаться опасными для жизни, отмечают местные СМИ. В зоне извержения не прекращаются поисковые мероприятия.



Последствия извержениям, ставшего вторым с начала этого года, коснулись в той или иной степени как минимум двух миллионов жителей страны. Свыше трех тысяч гватемальцев были вынуждены покинуть свои дома в рамках экстренной эвакуации. В опасной зоне оказался и город Антигуа, пользующийся популярностью у иностранных туристов.



Автор: Злата Богатова

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