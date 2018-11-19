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В Доминикане трагически погибли молодожены из Петербурга
19.11.2018 13:10
Фото: @pomporum
В Доминиканской Республике погибли молодожены из Петербурга, передает РИА Новости. Как стало известно, в ночь на 16 ноября пара, отправившаяся в свадебное путешествие, попала в автомобильную аварию. От полученных травм Дмитрий Онышкевич и Александра Помелова скончались.
Молодожены из Петербурга попали в автокатастрофу неподалеку от столицы Доминиканской Республики - Санто-Доминго, когда направлялись на экскурсию к статуе Христа. По данным российских СМИ со ссылкой на рассказ знакомой пары, они врезались в металлическое ограждение проезжей части. Александра Помелова от полученных в аварии ранений погибла на месте, а ее супруга удалось доставить в больницу. Однако врачи оказались бессильны, несмотря на все усилия медиков, Дмитрий Онышкевич скончался.
В настоящее время родители погибших россиян предпринимают попытки ускорить процесс перевозки их тел в Петербург. Как выяснилось после трагедии, молодожены не оформляли страховку, отправляясь в далекое путешествие.
Напомним, в начале ноября в Техасе молодожены разбились практически сразу после того, как узаконили свои отношения. Пара находилась на борту вертолета Bell 206B, который потерпел крушение вскоре после торжественной церемонии, состоявшейся на семейном ранчо. Фрагменты летательного аппарата были найдены на расстоянии около 15 миль к северо-западу от города Ювальде.
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