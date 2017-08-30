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Техасские молодожены погибли в аварии через час после свадьбы
11:12
Фото: twitter.com
В Техасе молодожены разбились практически сразу после того, как узаконили свои отношения, передают американские СМИ.
Пара находилась на борту вертолета Bell 206B, который потерпел крушение в минувшее воскресенье, 4 ноября.
Согласно имеющимся данным, авария произошла вскоре после торжественной церемонии, состоявшейся на семейном ранчо в Техасе. Молодожены сели в вертолет, который спустя некоторое время разбился. Фрагменты летательного аппарата были найдены на расстоянии около 15 миль к северо-западу от города Ювальде.
Отмечается, что на борту, кроме пары, находился пилот. Выжить никому не удалось.
Сведений о том, что могло стать причиной трагедии, из официальных источников пока не поступало. Как передает телевизионный канал ABC13, расследование инцидента уже ведут эксперты Национального совета по безопасности на транспорте Соединенных Штатов (NTSB).
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