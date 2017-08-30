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Техасские молодожены погибли в аварии через час после свадьбы


11:12
Техасские молодожены погибли в аварии через час после свадьбыФото: twitter.com

В Техасе молодожены разбились практически сразу после того, как узаконили свои отношения, передают американские СМИ.

Пара находилась на борту вертолета Bell 206B, который потерпел крушение в минувшее воскресенье, 4 ноября.

Согласно имеющимся данным, авария произошла вскоре после торжественной церемонии, состоявшейся на семейном ранчо в Техасе. Молодожены сели в вертолет, который спустя некоторое время разбился. Фрагменты летательного аппарата были найдены на расстоянии около 15 миль к северо-западу от города Ювальде.

Отмечается, что на борту, кроме пары, находился пилот. Выжить никому не удалось.

Сведений о том, что могло стать причиной трагедии, из официальных источников пока не поступало. Как передает телевизионный канал ABC13, расследование инцидента уже ведут эксперты Национального совета по безопасности на транспорте Соединенных Штатов (NTSB).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 215

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