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ЦРУ: Хашкаджи убили по указанию наследного принца Саудовской Аравии


17.11.2018 15:54
ЦРУ: Хашкаджи убили по указанию наследного принца Саудовской АравииФото: cnnturk.com

Убийство журналиста Хашкаджи, с которым расправились в Стамбуле в начале минувшего октября, "не могло произойти без ведома или участия" Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, передают американские СМИ, цитируя источники в спецслужбах Соединенных Штатов и руководстве страны.

Как утверждается в материале The Washington Post, эксперты Центрального разведуправления (ЦРУ) США пришли к выводу, что приказ о расправе над оппозиционным журналистом Джамалем Хашкаджи мог быть отдан наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Источник в ЦРУ отметил, что события, которые разворачивались в дипмиссии королевства в Стамбуле, не могло происходить "без его ведома или участия" принца, являющегося главой Минобороны Саудовской Аравии.

Вывод американской стороны основан на анализе бесед саудовского посла в США Халеда бен Сальмана, который является братом принца, Джамалю Хашкаджи. Во время разговора дипломат убеждал журналиста в том, что ему нужно появиться в саудовском консульстве в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые при заключении брака. Посол приэто заверил Хашкаджи, испытывавшего некоторые опасения, что ему ничего не может грозить в дипмиссии. По мнению ЦРУ, Халед звонил Хашкаджи после соответствующего указания своего брата. Вместе с тем, пока остается неясным, мог ли дипломат знать о предстоящей расправе над журналистом.

Стоит отметить, что в пресс-службе ЦРУ от каких-либо комментариев по поводу всех этих сведений предпочли воздержаться, передает ТАСС.

В публикации также указано, что американскому президенту Дональду Трампу уже представили некие  доказательства причастности саудовского наследного принца к убийству Хашкаджи. Как отметили источники в окружении лидера государства, глава США отнесся к этим материалам довольно скептически. Президент обратился с просьбой к ЦРУ и Госдепу выяснить, где могут сейчас находиться останки Хашкаджи.

Напомним, публикации о том, что лица, причастные к пропаже Джамаля Хашкаджи, связаны с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, появились в иностранной прессе еще месяц назад. Как писала газета The New York Times, один из фигурантов этого дела вместе с принцем посещал штаб-квартиру ООН.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 167

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