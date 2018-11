Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ЦРУ: Хашкаджи убили по указанию наследного принца Саудовской Аравии

17.11.2018 15:54

Убийство журналиста Хашкаджи, с которым расправились в Стамбуле в начале минувшего октября, "не могло произойти без ведома или участия" Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, передают американские СМИ, цитируя источники в спецслужбах Соединенных Штатов и руководстве страны.



Как утверждается в материале The Washington Post, эксперты Центрального разведуправления (ЦРУ) США пришли к выводу, что приказ о расправе над оппозиционным журналистом Джамалем Хашкаджи мог быть отдан наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Источник в ЦРУ отметил, что события, которые разворачивались в дипмиссии королевства в Стамбуле, не могло происходить "без его ведома или участия" принца, являющегося главой Минобороны Саудовской Аравии.



Вывод американской стороны основан на анализе бесед саудовского посла в США Халеда бен Сальмана, который является братом принца, Джамалю Хашкаджи. Во время разговора дипломат убеждал журналиста в том, что ему нужно появиться в саудовском консульстве в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые при заключении брака. Посол приэто заверил Хашкаджи, испытывавшего некоторые опасения, что ему ничего не может грозить в дипмиссии. По мнению ЦРУ, Халед звонил Хашкаджи после соответствующего указания своего брата. Вместе с тем, пока остается неясным, мог ли дипломат знать о предстоящей расправе над журналистом.



Стоит отметить, что в пресс-службе ЦРУ от каких-либо комментариев по поводу всех этих сведений предпочли воздержаться, передает ТАСС.



В публикации также указано, что американскому президенту Дональду Трампу уже представили некие доказательства причастности саудовского наследного принца к убийству Хашкаджи. Как отметили источники в окружении лидера государства, глава США отнесся к этим материалам довольно скептически. Президент обратился с просьбой к ЦРУ и Госдепу выяснить, где могут сейчас находиться останки Хашкаджи.



Напомним, публикации о том, что лица, причастные к пропаже Джамаля Хашкаджи, связаны с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, появились в иностранной прессе еще месяц назад. Как писала газета The New York Times, один из фигурантов этого дела вместе с принцем посещал штаб-квартиру ООН.



Автор: Злата Богатова

