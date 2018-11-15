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Шнуров признался, что не хочет детей от новой жены


15.11.2018 11:51
Шнуров признался, что не хочет детей от новой женыФото: spletnik.ru

Сергей Шнуров не хочет детей от Ольги Абрамовой - такой вывод можно сделать после стихов, которые лидер группировки "Ленинград" разместил в своем Instagram.

Ранее в прессе распространились слухи о беременности четвертой супруги известного артиста.

Оперативно реагирующий в Сети на самые заметные события, Сергей Шнуров не оставил без внимания публикации о возможной беременности его супруги. После того, как пресса заговорила о том, что Ольга Абрамова готовится подарить артисту сына или дочь, лидер группировки "Ленинград" написал прямо: "Я хочу от тебя... аборт, потому что детей не хочу".

Напомним, Сергей Шнуров, воспитывающий от прошлых браков 25-летнюю дочь Серафиму и 18-летнего сына Апполона, не так давно вновь решил узаконить свои романтические отношения. Избранницей известного артиста стала 26-летняя Ольга Абрамова.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 263

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