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Шнуров женился в четвертый раз


24.10.2018 23:09
Шнуров женился в четвертый разФото: rumenews.com

Российский шоумен Сергей Шнуров намекнул, что вновь женился.

Соответствующее сообщение появилось на странице Instagram лидера музыкальной группировки "Ленинград". По традиции публикуя фото и комментарии, связанные с различными общественными явлениями и событиями в личной жизни в соцсети, на этот раз Сергей Шнуров разместил снимок с дамой и объемный лирической опус.

В подписи к снимку, в частности, речь шла о том, что музыкант влюблен, и вновь наступил на "одни и те же грабли". По словам Шнурова, он опять "никак не холостяк". Если шоумен действительно узаконил свои отношения с новой пассией, она стала его четвертой супругой, напоминают российские СМИ.

Как уже сообщалось, весной этого года поклонников группировки "Ленинград" потрясла новость о разводе Шнурова с женой Матильдой. Пара никак не комментировала причины расставания, а в прессе появлялись различные догадки, включая предположения о супружеской неверности, из-за которой распался звездный брак.

Автор: Злата Богатова

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