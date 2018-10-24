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Шнуров женился в четвертый раз
24.10.2018 23:09
Фото: rumenews.com
Российский шоумен Сергей Шнуров намекнул, что вновь женился.
Соответствующее сообщение появилось на странице Instagram лидера музыкальной группировки "Ленинград". По традиции публикуя фото и комментарии, связанные с различными общественными явлениями и событиями в личной жизни в соцсети, на этот раз Сергей Шнуров разместил снимок с дамой и объемный лирической опус.
В подписи к снимку, в частности, речь шла о том, что музыкант влюблен, и вновь наступил на "одни и те же грабли". По словам Шнурова, он опять "никак не холостяк". Если шоумен действительно узаконил свои отношения с новой пассией, она стала его четвертой супругой, напоминают российские СМИ.
Как уже сообщалось, весной этого года поклонников группировки "Ленинград" потрясла новость о разводе Шнурова с женой Матильдой. Пара никак не комментировала причины расставания, а в прессе появлялись различные догадки, включая предположения о супружеской неверности, из-за которой распался звездный брак.
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