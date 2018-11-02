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В деле о групповом изнасиловании дознавателя в Уфе появились новые подробности
18:32
Фото: vk.me
В прессе появились некоторые новые подробности о той ночи, после которой 23-летняя жительница Уфы, работавшая дознавателем, заявила о групповом изнасиловании.
Напомним, трое фигурантов этого дела, включая непосредственного начальника пострадавшей, сняты с постов и арестованы.
Как выяснили журналисты, незадолго до того, как стать жертвой группового изнасилования, дознаватель подралась с подругой. При этом причиной конфликта между девушками стал один из подозреваемых.
Ранее в прессе уже появились публикации о том, что в кабинет, где произошло ЧП, дознаватель пришла с подругой. Как оказалось, вторая девушка тоже работает дознавателем. Вскоре после начала встречи между молодыми женщинами случилась крупная ссора. По данным СМИ, 23-летняя дознавательница с большой симпатией относилась к 34-летнему начальнику отдела миграции. Мужчина, хоть и был женат, отвечал ей взаимностью.
Учитывая, что этот мужчина очень сильно нравился и второй девушке, на фоне застолья между ними случилась перепалка, а потом и потасовка. В результате одна из дознавателей покинула кабинет, а ее коллега осталась наедине с тремя высокопоставленными полицейскими. Судя по тексту заявления, позже поданного в правоохранительные органы, мужчины насиловали потерпевшую до утра.
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