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В громком деле о групповом изнасиловании сотрудницы МВД в Уфе может быть свидетельница
17:31
Фото: vk.me
Девушка-дознаватель, заявившая об изнасиловании, находилась в кабинете начальника не одна, передает РИА Новости.
Со ссылкой на источник в силовых органах Башкирии уточняется, что в этом резонансном деле появилась свидетельница.
Как рассказал собеседник агентства, обстоятельства случившегося необходимо тщательно разбирать, "а не устраивать общественный суд". По его словам, девушку насильно в кабинет не тащили. Кроме того, будучи приглашенной в кабинет начальника, в ночь на вторник она находилась там со своей подругой.
Ранее стало известно о задержании в Уфе трех высокопоставленных полицейских по обвинению в изнасиловании 23-летней коллеги. Как заявляет пострадавшая девушка, которая работает дознавателем, она подверглась насильственным действиям со стороны своего непосредственного начальника и еще двух мужчин. Обратившись в правоохранительные органы, потерпевшая рассказала о том, что групповое изнасилование было совершено в одном из кабинетов отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району.
В числе подозреваемых - 51-летний начальник отдела МВД по Уфимскому району. Кроме того, в рамках начатого расследования задержали 50-летнего руководителя ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району..
По данным местных СМИ, отец потерпевшей является руководителем силового подразделения Управления МВД по Башкирии.
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