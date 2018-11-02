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В Башкирии арестовали трех полицейских, подозреваемых в изнасиловании дознавателя


2.11.2018 23:17
В Башкирии арестовали трех полицейских, подозреваемых в изнасиловании дознавателяФото: vk.me

В башкирской столице арестованы трое высокопоставленных сотрудников полиции, которые оказались фигурантами громкого дела о групповом изнасиловании 23-летней коллеги.

Как передает ТАСС, все трое взяты под стражу вплоть до 31 декабря.

Заседание, состоявшееся в Кировском районном суде Уфы, проходило при закрытых дверях и длилось около трех часов. В результате были удовлетворены ходатайства следственных органов, которые заявляли о необходимости арестовать троих полицейских, подозреваемых в изнасиловании.

Отмечается, что ни один из подозреваемых не выразил желания пообщаться с представителями прессы, как и родственники, ожидавшие решения суда. Отказались от комментариев и адвокаты сторон, а также представители государственного обвинения.

Ранее все фигуранты дела уже были уволены из МВД.

Автор: Злата Богатова

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