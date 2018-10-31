ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Якутии задержанный сварился заживо при попытке отстегнуться от батареи
В Якутии задержанный сварился заживо при попытке отстегнуться от батареи
Прибывший в Москву лидер Rammstein увез Лободу из больницы
Прибывший в Москву лидер Rammstein увез Лободу из больницы
Русский музей готовит выставку неизвестных работ Малевича
Русский музей готовит выставку неизвестных работ Малевича
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Взрыв у здания УФСБ в Архангельске устроил подростокВзрыв у здания УФСБ в Архангельске устроил подросток
Русский музей готовит выставку неизвестных работ МалевичаРусский музей готовит выставку неизвестных работ Малевича
Прокуратура Турции: Хашкаджи был задушен, как только вошел в дипмиссиюПрокуратура Турции: Хашкаджи был задушен, как только вошел в дипмиссию
Под Курском толпа требовала отдать подозреваемого в убийстве ребенкаПод Курском толпа требовала отдать подозреваемого в убийстве ребенка
В Пакистане отменили смертный приговор христианки БибиВ Пакистане отменили смертный приговор христианки Биби

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Осень «зарисовка»Осень «зарисовка»
Волшебные туфелькиВолшебные туфельки
Конкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ru
Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"
Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Прокуратура Турции: Хашкаджи был задушен, как только вошел в дипмиссию


31.10.2018 21:41
Прокуратура Турции: Хашкаджи был задушен, как только вошел в дипмиссиюФото: hournews.net

Журналиста Хашкаджи убили практически сразу после того, как он переступил порог генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, заявили представители местной прокуратуры.

Как передает издание Daily Sabah, расправа над оппозиционным деятелем планировалась заранее.

Со ссылкой на источники в прокуратуре Стамбула сообщается, что Джамаля Хашкаджи убили сразу после того, как он вошел на территорию саудовской дипмиссии. Расправившись с оппозиционным журналистом, его убийцы расчленили его тело. Позже они избавились от останков своей жертвы в соответствии с заранее продуманным планом.

Ранее в генпрокуратуре Турции также сообщили об отсутствии каких-либо "конкретных результатов" после беседы прокурора Стамбула Ирфана Фидана и генпрокурора Саудовской Аравии Сауда аль-Моджеба.

Напомним, невеста Хашкаджи заявила о том, что ответственность за гибель ее жениха должен нести Эр-Рияд. По словам Хатидже Дженгиз, представители королевской семьи Саудовской Аравии не пытались связаться с ней, чтобы выразить соболезнования.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в Лондоне знали о готовящейся операции по захвату Хашкаджи и даже пытались отговорить саудовские власти от ее проведения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 134

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

СМИ: Владелец «Лестера» был в разбившемся у стадиона вертолетеСМИ: Владелец «Лестера» был в разбившемся у стадиона вертолете
МИД Дании отзывает посла из ИранаМИД Дании отзывает посла из Ирана
В Пакистане отменили смертный приговор христианки БибиВ Пакистане отменили смертный приговор христианки Биби
Эксперты назвали самый лучший фильм ужасовЭксперты назвали самый лучший фильм ужасов
В Таиланде готовятся к легализации марихуаныВ Таиланде готовятся к легализации марихуаны

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 790


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru