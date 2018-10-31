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Прокуратура Турции: Хашкаджи был задушен, как только вошел в дипмиссию
31.10.2018 21:41
Фото: hournews.net
Журналиста Хашкаджи убили практически сразу после того, как он переступил порог генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, заявили представители местной прокуратуры.
Как передает издание Daily Sabah, расправа над оппозиционным деятелем планировалась заранее.
Со ссылкой на источники в прокуратуре Стамбула сообщается, что Джамаля Хашкаджи убили сразу после того, как он вошел на территорию саудовской дипмиссии. Расправившись с оппозиционным журналистом, его убийцы расчленили его тело. Позже они избавились от останков своей жертвы в соответствии с заранее продуманным планом.
Ранее в генпрокуратуре Турции также сообщили об отсутствии каких-либо "конкретных результатов" после беседы прокурора Стамбула Ирфана Фидана и генпрокурора Саудовской Аравии Сауда аль-Моджеба.
Напомним, невеста Хашкаджи заявила о том, что ответственность за гибель ее жениха должен нести Эр-Рияд. По словам Хатидже Дженгиз, представители королевской семьи Саудовской Аравии не пытались связаться с ней, чтобы выразить соболезнования.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в Лондоне знали о готовящейся операции по захвату Хашкаджи и даже пытались отговорить саудовские власти от ее проведения.
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