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Невеста Хашкаджи: Эр-Рияд должен нести ответственность за гибель журналиста в дипмиссии


30.10.2018 22:45
Невеста Хашкаджи: Эр-Рияд должен нести ответственность за гибель журналиста в дипмиссии Фото: yenimarmaragazetesi.com

Невеста убитого в Стамбуле оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи заявила о том, что ответственность за гибель ее жениха должен нести Эр-Рияд. По словам Хатидже Дженгиз, представители королевской семьи Саудовской Аравии не пытались связаться с ней, чтобы выразить соболезнования.

Невеста покойного журналиста Хатидже Дженгиз дала интервью агентству Reuters, изложив свое мнение о том, что случилось с саудовским журналистом Джамалем Хашкаджи. По ее словам, он был убит в саудовской дипломатической миссии, и в Эр-Рияде, вероятно, располагают информацией о том, что случилось в тот роковой день. Поэтому ответственность за убийство должны нести саудовские власти.

Кроме того, невеста убитого журналиста отметила, что представители королевской семьи Саудовской Аравии до сих пор не стремятся связаться с ней, чтобы выразить соболезнования в связи с утратой близкого человека.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о том, что в Лондоне знали о готовящейся операции по захвату Хашкаджи и пытались отговорить саудовские власти от ее проведения.

В начале октября о исчезновении Джамаля Хашкаджи стало известно именно от Хатидже Дженгиз - невеста ожидала его у здания генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По ее словам, жених испытывал некие опасения перед визитом в дипмиссию и призвал сразу же сообщить общественности, если с ним что-то случится.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 217

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