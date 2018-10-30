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СМИ: Британские власти знали о подготовке нападения на Хашкаджи
30.10.2018 21:23
Фото: hournews.net
В Лондоне знали о готовящемся похищении оппозиционного саудовского журналиста Хашкаджи, передают британские СМИ.
Спецслужбы королевства еще за три недели до резонансного убийства смогли перехватить соответствующие переговоры представителей саудовской разведки.
Как пишет газета Daily Express, около месяца назад саудовской разведке было приказано похитить Джамаля Хашкаджи, и информацией об этом располагали в Лондоне - британские спецслужбы перехватили переговоры иностранных коллег.
В материале утверждается, что причиной похищения могли стать намерения Хашкаджи пролить свет на использование саудовскими военными химоружия в Йемене. Авторы публикации цитируют источники в британской разведке, пожелавшие сохранить анонимность. В статье также указано, что приказ, касающийся доставки Хашкаджи в Эр-Рияд исходил не от наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, а от кого-то из "королевского окружения".
Газета подчеркивает, что как только информация о готовящейся операции оказалась в распоряжении официального Лондона, власти королевства пытались отговорить саудовских коллег от ее осуществления.
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