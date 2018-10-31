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В Тольятти умерла девочка, избитая пьяным отцом
31.10.2018 20:40
Фото: sobitie.com.ua
Тольяттинским врачам не удалось спасти жизнь жестоко избитому годовалому ребенку, передает агентство "Интерфакс".
Девочка скончалась сегодня утром, несмотря на все усилия реаниматологов.
Ребенок был доставлен в больницу накануне, 30 октября. В момент поступления состояние девочки оценивалось врачами как крайне тяжелое. Сотрудники медицинского учреждения, диагностировав у маленькой пациентки серьезные травмы, поставили в известность правоохранительные органы.
В ходе начатой проверки полицейские установили, что девочка была избита собственным отцом. В момент ЧП 27-летний мужчина был пьян. В настоящее время злоумышленник задержан.
Уголовное дело, возбужденное ранее по факту избиения, переквалифицировали на статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть по неосторожности. Задержанному уже предъявили соответствующее обвинение, сообщается со ссылкой на представителей ведомства.
Напомним, ранее в Приамурье вынесен приговор по делу местной жительницы, которая обвинялась в жестоком убийстве собственного ребенка. Подсудимую признали виновной в гибели четырехлетнего сына и приговорили к двенадцати годам лишения свободы
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